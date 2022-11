Schneewittchen im Ernst Deutsch Theater. Foto: Oliver Fantitsch up-down up-down Übersicht Weihnachtstheater 2022 Märchenhafter Spaß für die ganze Familie auf Hamburgs Bühnen Von Dagmar Gehm | 15.11.2022, 12:52 Uhr

Was wäre die Adventszeit ohne Weihnachtsmärchen und phantasievolle Stücke in bunten Kulissen? Sie lassen schon lange vor Heiligabend Kinderherzen höher schlagen und versetzen Erwachsene zurück in die eigene Kindheit. Acht der schönsten Hamburger Weihnachtsstücke in der Übersicht.