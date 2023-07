Udo Lindenberg erreichte in diesem Jahr seinen ersten Nummer-1-Hit in den Single-Charts. Foto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Nur ein Song war erfolgreicher „Komet“ von Udo Lindenberg ist auf Platz zwei der erfolgreichsten deutschen Charthits Von dpa | 05.07.2023, 11:51 Uhr

Zusammen mit Apache 207 schaffte es Udo Lindenberg in diesem Jahr erstmals auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. Doch der Song „Komet“ war so beliebt, dass er nun direkt in die Geschichtsbücher eingeht.