Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, spricht. Foto: Bernd Wüstneck/dpa FOTO: Bernd Wüstneck Wirtschafspolitik Landesregierung: Kooperation mit Demokratien im Ostseeraum Von dpa | 01.06.2022, 15:04 Uhr

Mit einem „MV Kooperationsrat demokratischer Ostseeraum“ will die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern die Beziehungen zu Polen, den skandinavischen Ländern und ins Baltikum stärken. Das Gremium soll die Regierung bei der Erarbeitung einer Ostseestrategie unterstützen. „Es gibt viele Felder, auf denen wir noch enger zusammenarbeiten können. Das gilt vor allem in der Wirtschaft, zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien oder auf dem Feld der Digitalisierung“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach der Kabinettssitzung am Mittwoch in Schwerin. Auch in den Bereichen Wissenschaft und Kultur könne man den Austausch verstärken.