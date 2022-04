Zu Fuß unterwegs war er fast überall auf der Welt. In der Antarktis, den Weiten Argentiniens oder der Mongolei, in Neuseeland, Australien oder Südafrika. Und immer wieder in den oft kargen Landschaften seiner britischen Heimat. Der britische Künstler Richard Long erwandert Landschaften, die sich durch ihre ursprüngliche Unberührtheit und das Fehlen von Straßen, Wegen und sonstigen Spuren der Zivilisation auszeichnen. In oft tage- und wochenlangen Fußmärschen begibt er sich ganz unmittelbar in die Natur. Mal bereitet er sich akribisch anhand von detailliertem Kartenmaterial vor. In anderen Fällen überlässt er die Route den Launen der Natur, etwa indem er versucht, dem Lauf einer Wolke zu folgen. Konzeptuelle Strenge trifft in seinem Werk auf Intuition und Naturverbundenheit.