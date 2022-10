In diesem Jahr findet es zum 13. Mal statt. David Binnewies und seine Freunde kommen aus Diepholz und kleinen Örtchen aus der Umgebung. Für Fans von Indie-Musik hat die ländliche Region wenig zu bieten. „Hier gab es für uns nur die Disco ,Pleasuredome‘. Dort lief Musik, die uns gefiel. Aber als die auch zugemacht wurde, haben wir uns gedacht, wir müssen etwas Eigenes starten“, sagt Binnewies.

Das Appletree Garden Festival war geboren. 2001 organisierten Binnewies und seine Freunde die erste Party. „Wir haben bei meiner Mutter hinterm Haus auf der Streuobstwiese angefangen“, sagt der 34-Jährige. Rund 300 Leute kamen zum ersten Appletree Garden. Es waren hauptsächlich Freunde und Bekannte, und einige von ihnen sorgten für Musik. „Der Name entstand durch die erste Feier auf der Obstwiese. Dort wuchsen auch viele Apfelbäume. Dazu kam, dass wir große Beatles-Fans waren. Die hatten mal einen Apfel als Plattencover und das Apple-Label gegründet. Der Apfel hat für uns also immer schon was mit Musik zu tun gehabt.“

Von da an gab es jedes Jahr ein Fest auf der Obstwiese. Die erste größere Band, die sie verpflichteten, hieß „Alices Gun“ – heute bekannt unter dem Namen „Madsen“ . Jahr für Jahr kamen mehr Besucher, und die Bands wurden internationaler. Der Platz auf der Wiese wurde zu klein, und die Organisatoren mussten sich entscheiden: ganz oder gar nicht.

Viele hatten mittlerweile die Schule abgeschlossen und studierten in Städten weit weg von der Heimat. Gemeinsam ein Festival auf die Beine zu stellen, neben der Uni oder dem Job, war eine Herausforderung. „In den ersten sieben Jahren war nie klar, ob es ein nächstes Appletree geben wird“, erzählt Binnewies heute. Doch sie entschieden sich für die Musikveranstaltung.

Nach Gesprächen mit der Stadt zogen sie 2006 von der Wiese in den Wald nach Diepholz am Lüdersbusch um. „Damals waren wir noch Anfänger und hatten ganz vergessen, einen Zeltplatz zu organisieren, aber wir wurden von Jahr zu Jahr professioneller, und 2009 hatten wir dann auf einmal 2000 Gäste“, sagt Binnewies.

Mittlerweile ist das Appletree Garden erwachsen geworden und hat sich in der deutschen Festival-Szene etabliert.

Bereits im Frühjahr waren die Tickets für das diesjährige Festival ausverkauft. Rund 5000 Musikfreunde werden am 26. Juli auf Lüderbusch erwartet und hören sich Bands wie den Headliner „Shout out louds“ an. „Es gibt nur eine kleine deutsche Indie-Festival-Szene, deswegen funktioniert das bei uns“, sagt der 34-Jährige. Sicherlich würden die Organisatoren auch mehr Karten verkaufen – das aber wollen sie gar nicht. „Wir sind ja ein eingetragener Verein und finanzieren uns vor allem durch die Tickets und sind nicht auf Profit aus, deswegen können wir das Festival auch so klein halten. Außerdem wollen unsere Besucher das so“, sagt Binnewies.

Einige von ihnen kommen jedes Jahr und kennen sich mittlerweile untereinander. „Das Besondere am Appletree Garden Festival ist die friedliche Stimmung, sind die entspannten Menschen, die der Musik lauschen, und ist das Festival-Freiheitsgefühl in der Natur“, sagt Julia aus Hamburg. Die 22-Jährige kommt ursprünglich aus Diepholz und nutzt das Festival, um sich mit ihren ehemaligen Schulfreunden zu treffen. Und dieses Gefühl scheint die Gäste des Festivals zu einen. Lichterketten hängen in den Bäumen, und bunte Lampions schmücken die kleinen Buden rund um die zwei Bühnen. Irgendjemand pustet Seifenblasen in die Luft, ein Mädchen verteilt blaue Glitzerfarbe an die Wartenden am Getränkestand. Bandmitglieder trifft man auf dem Weg zum Zeltplatz, oder sie spielen spontan abseits der Bühne. „Die Bühnen inmitten von Bäumen, das Gefühl, dass man alle Teilnehmer irgendwie kennt und jedes Jahr tolle Bands sieht“, schwärmt Susanne Hoffmann aus Osnabrück. Und auch Student Malte Frauenheim aus Köln kommt gerne nach Diepholz: „Das Appletree Garden ist das perfekte Festival: nicht zu groß, tolle Headliner und Bands zum Kennenlernen. Ich komme seit 2008 und hoffe, dass es uns in seiner jetzigen Form noch lange erhalten bleibt.“ Die Besucher kommen mittlerweile aus ganz Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Zwei Drittel von ihnen sind Großstädter aus Berlin, Hamburg, Köln und Bremen. Aus dem Landkreis Diepholz kommen dagegen wenig Besucher.

Auf einer Lichtung mitten im Wald zu feiern ist natürlich idyllisch – weniger idyllisch ist der Müll, der nach so einem Spektakel anfällt. „Wir werden von anderen manchmal als Ökos bezeichnet, aber das Thema Umwelt ist uns wichtig“, sagt Binnewies. In diesem Jahr haben sie sich einen Anschluss für Ökostrom aus regenerativen Energien legen lassen, und es wird erstmals Komposttoiletten geben, die in Zukunft die Chemieklos ablösen sollen. Auch für gesunde Ernährung ist gesorgt. Es gibt vegetarisches Chili mit Tofu, Brote, gefüllt mit Quark und Käse, und einen Stand mit Burgern – alles aus Bio-Lebensmitteln hergestellt, versteht sich.

Auch ein Fahrradverleih wird angeboten. So können die Besucher am Bahnhof auf das Rad springen und zum Gelände strampeln. Als Nächstes steht das Thema Mülltrennung auf der Liste. „Das ist eine Riesenaufgabe, aber wir versuchen unsere Besucher ein bisschen dahin zu erziehen“, sagt Binnewies. Das Appletree Garden Festival hält also jedes Jahr Neuerungen bereit. Gab es im vergangenen Jahr noch eine Fahrraddisco – Besucher mussten sich für die Musik ihren Strom per Rad erstrampeln –, so wird es in diesem Jahr bereits einen Tag vor dem offiziellen Festivalbeginn eine kleine Bühne auf dem Campingplatz geben.

Aber allzu viel Neues mögen nicht alle, denn auch Festivalgänger können ein wenig spießig sein. „Wenn wir was am Zeltplatz verändern, dann mögen sie das nicht so gerne und sagen zum Beispiel ,Da haben wir doch immer gezeltet, da könnt ihr doch keine Dixiklos aufstellen‘“, erzählt Lars Russwurm, der auch zum Organisationsteam gehört. Was sich die Veranstalter für die zukünftigen Appletree-Festivals ausdenken, ist noch nicht sicher. Die Besucher können sich aber auf mindestens drei weitere Jahre einstellen, denn so lange läuft erst mal der Vertrag mit dem Ökostromanbieter.

Das Appletree Garden Festival findet vom 26. bis 27. Juli statt, ist aber ausverkauft. Es gibt eine Ticketbörse auf der Website: www.appletreegarden.de/forum/ticketboerse/