Mit dem Kulturpass sollen junge Menschen am kulturellen Leben teilhaben. Symbolfoto: imago images/SNA up-down up-down Initiative für junge Leute Kulturpass startet heute – wer die 200 Euro bekommt und wer nicht Von Jakob Patzke | 08.06.2023, 20:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Am 14. Juni startet in Deutschland der Kulturpass. Er soll jungen Menschen das kulturelle Leben näher bringen und beispielsweise dafür sorgen, dass sie mehr in Museen gehen oder sich Bücher kaufen. So funktioniert es.