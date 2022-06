Seither ist die Gruppe um Sängerin Joyce Kennedy und Sänger Glenn Murdoch der Inbegriff für die Fusion von schwarzem Funk und weißem Hardrock. 26 Jahre nach diesem spektakulären Auftritt sind Mother's Finest wieder live unterwegs - nach diversen Soloaktivitäten, Umbesetzungen und einem Abdriften in eher härtere Soundspektren. Jetzt sind viele Musiker der Urbesetzung wieder im Boot und die konnten - mit einigen Abstrichen - das alte Feuer noch einmal entfachen.

Doch zunächst sollten die Besucher der Lagerhalle große Augen bekommen. Die Lizards betraten die Bühne. Jeder, der mal kurz in den Saal schaute, um zu überprüfen, was und wer sich wohl hinter diesem Namen versteckt, staunte, blieb und war sichtlich ergriffen von dem Quartett, das formvollendeten 70er Jahre Rock im Stil von Deep Purple und anderen Strategen der auslaufenden Hippieära lieferte. Vor allem der Drummer faszinierte mit unbändiger Power, Präzision und beredtem Minenspiel. Kein Wunder, denn es handelte sich um Bobby Rondinelli, der schon für Rainbow, Black Sabbath und Blue Oyster Cult kompetent die Felle bearbeitete. So bekamen die Zuschauer ein nostalgisches Aha-Erlebnis geliefert und sie verlangten der Vorgruppe prompt eine Zugabe ab.

Bei Mother's Finest hielt sich die Reaktion des Publikum die Waage: Die einen waren begeistert, weil sie die Band noch einmal live zu sehen bekamen, die anderen vermissten die Vehemenz, den Groove und die stimmliche Power der alten Tage. Vor allem Glenn Murdocks Vokalleistung erschien nicht mehr sehr präsent, wenn er Songs wie den Live-Knaller "Mickey's Monkey" interpretierte. Und der Schlagzeuger Kerry Denton erreichte bei weitem nicht die Qualitäten des Urdrummers "B B Queen" Borden.

Dafür klang "Baby Love", der andere Hit, aus der Kehle von "Baby Jean" Kennedy recht authentisch und mit einer soulig-gospeligen Sequenz aus, die dem Song gut zu Gesicht stand. Weitere Höhepunkte: Das Slap-Bass-Solo von Wizzard und die Saiten-Eskapaden des Gitarristen Moses Mo. Dennoch: Am Ende stellte sich schon die Frage, ob Mother's Finest noch den Rock 'n' Roll singen kann.