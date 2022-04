Den Abschluss der Ausstellung nahm Hoffmann zum Anlass, die geplanten Aktivitäten des Interessenverbandes zu schildern und die Gäste um Anregungen für die künftige Arbeit zu bitten. Auf eine mögliche städtische Unterstützung des Zieles angesprochen, Vordemberge-Gildewart als Osnabrücker Künstler in den öffentlichen Fokus zu rücken, erklärte Kultusdezernent Reinhard Sliwka: "Ich werde das Thema auf die Tagesordnung einer der nächsten Kulturausschusssitzungen bringen. Darüber hinaus ist es aber wünschenswert, einen Mäzen aus der Wirtschaft oder einen großzügigen privaten Förderer zu finden, da finanziell von Seiten der Stadt nicht viel zu erwarten ist."

Ohne Geld lassen sich die Pläne der Initiative aber nicht umsetzen. So wurde die Einrichtung eines Osnabrücker VG-Dokumentationszentrums angeregt, das Literatur sammelt und archiviert sowie Vordemberge-Gildewarts Osnabrücker Schaffen aufarbeitet. Dieses Zentrum könne auch als Anlaufstelle für Zeitzeugen oder Besitzer dokumentarischen Materials fungieren, die ihre Informationen für Forschungszwecke zur Verfügung stellen wollen. Dort müsse auch in Zusammenarbeit mit entsprechenden Institutionen in Wiesbaden, Ulm und London eine aktuelle Standorterfassung aller VG-Bilder angelegt werden.

Konkreter ist das nächste Ausstellungsprojekt, das in den begrenzten Räumlichkeiten der Galerie Vordemberge-Gildewart stattfinden soll: Der Essener Künstler Jürgen Paas wird Werke vorstellen, die der Konkreten Kunst zugeordnet werden. Darüber hinaus plant Hoffmann, die Zusammenarbeit mit der Universität Osnabrück zu intensivieren und bei der Schweizer Vordemberge-Gildewart-Stiftung das Recht zur Vervielfältigung von VG-Bildern zu erwirken.

Ziel der Initiative ist es, den Osnabrücker Künstler zu einer Leitfigur zu machen, die für künstlerische Avantgarde, Modernität, Weltoffenheit und Internationalismus steht.