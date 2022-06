Denn in der Ausstellung "Willy Brandt. Porträts" (16. Februar-13. April) zeigt das Haus in vielen Versionen, wie sich bildende Künstler mit dem Visionär der Verständigung auseinander gesetzt haben. Die zunächst für das Berliner Willy-Brandt-Haus konzipierte Schau wird gerade in der Bonner Ebert-Stiftung gezeigt und geht nach der Osnabrücker Station noch nach Halle, Eisenach, Göttingen und Lübeck.

Neben Andy Warhol steuern vor allem Rainer Fetting und Johannes Heisig sehenswerte Arbeiten bei. Fetting schuf immerhin auch die große Brandt-Skulptur für die Berliner SPD-Zentrale und damit ein Kunstwerk, das längst über die Fernsehnachrichten populär geworden ist. Die Ausstellung wird ähnlich wie die Schau mit Fotografien von Herlinde Koelbl in diesem Jahr viele Besucher anziehen. Da war sich Kunsthallen-Leiter Andre Lindhorst gestern bei der Vorstellung des Jahresprogramms 2003 absolut sicher.

Weniger sicher kann er offenbar für die Zukunft seines Hauses sein. Denn die "Streichliste", mit der die Finanzverwaltung unlängst Vorschläge für Einsparungen machte (wir berichteten), sieht vor, die Kunsthalle gleich ganz zu schließen. Das habe schon "Irritationen" gegeben, berichtete Lindhorst gestern von vielen besorgten Wortmeldungen aus der Kulturszene. Immerhin habe ein Gespräch mit der Leiterin des Fachbereiches Kultur, Dagmar von Kathen, "besänftigt". Die Kunsthalle sei auf der Liste auch nur als Beispiel genannt worden, sagte von Kathen auf Anfrage. Die Schließung dieser "am schlechtesten ausgestatteten Kunsthalle der Republik" wäre eine "Katastrophe", sagte von Kathen weiter. "Wir haben viel für die Stadt bewegt", sekundierte Lindhorst.

Und das mit begrenzten Geldern. Auf ganze 45.000 Euro belief sich der Ausstellungsetat in diesem Jahr. Hinzu kamen noch einmal rund 30.000 Euro an Drittmitteln. Einen ähnlichen Betrag erwartet Lindhorst auch für das nächste Jahr. Sicher sind allerdings nur 10.000 Euro, die das Land Niedersachsen gibt. An die 40.000 Besucher wollen jährlich sehen, was die Kunsthalle als "Schaufenster für die Kunst und die Stadt", so Lindhorst, zu bieten hat.

Dazu gehören im nächsten Jahr die "Arte Regionale III" (21. Juni-24. August), die als große Überblicksschau nach drei Jahren wieder das Kunstschaffen in Stadt und Region bilanziert. Im jährlichen Turnus gar findet sich wieder die Ausstellung zum "European Media Art Festival" (30. April-1. Juni) mit internationaler Medienkunst im Programm. Aus der Region kommt schließlich der Bildhauer Robert Stieve, dessen figürliche Steinskulpturen im Innenhof der Kunsthalle zu sehen sein sollen (13. September-2. November).

Ansonsten weist das Programm einen deutlichen Schwerpunkt im Bereich der Installation auf. Die gebürtige Osnabrückerin Claudia Liekam wird unter dem Titel "Human Landscape" (2. März-13. April) mit verfremdeten erotischen Darstellungen aufwarten. Dazu kommen die Edelstahlobjekte von Anne Nissen, die unter dem Motto "Zwischen den Zeiten" Massen von Porträts wie im überdimensionalen Daumenkino vorführen wird (13. September-16. November). Wichtigster Name in dieser Trias der Kunst-"Installateure" ist Andreas von Weizsäcker, der ein eigens für die Kunsthalle angefertigtes Projekt zeigen wird (30. November-18. Januar 2004). Auf Inhalte wollte sich Andre Lindhorst jedoch noch nicht festlegen. Fragen der deutschen Geschichte und des Denkmals können dabei jedoch laut Ankündigung im Mittelpunkt stehen. (Siehe Kommentar).