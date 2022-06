Ihr Konzert in der nahezu ausverkauften Stadthalle Osnabrück beginnen Godewind mit "Scarborough Fair". Den Text haben sie in ein deutschsprachiges Weihnachtslied umgemünzt. Nach diesem Auflug in fremde Melodien folgen die eigenen Lieder der Gruppe aus Schleswig-Holstein. Mal singen sie Plattdeutsch, mal Hochdeutsch.

Seit 25 Jahren besteht Godewind. Die Gruppe tritt in Volksmusiksendungen auf, hat aber vor einigen Jahren auch einmal das Vorprogramm von Simon and Garfunkel bestritten. Gerade erst gab es den Heinrich-Schmidt-Barrien-Literaturpreis für ihre niederdeutschen Liedtexte. Angefangen hat die Band mit plattdeutscher Folkmusik. Daran erinnern die Flöten und Akustikgitarren, die hin und wieder auf der Bühne auftauchen. Doch alles ist eben doch nicht gleich geblieben in dem Vierteljahrhundert. Gerade im ersten Teil des Konzerts bieten Godewind Schlagermusik von heute.

Ein bisschen Ironie darf bei dem perfekt durchdachten Konzertablauf nicht fehlen. Weihnachten bedeutet schließlich Stress: Mama backt Plätzchen, Papa geht auf Weihnachtsfeiern, behauptet einer der Liedtexte. Der Rollenwechsel ist bei Godewind nicht erlaubt, wohl aber die elektrische Weihnachtsbeleuchtung. In einer Geschichte, die die Bandmitglieder vorlesen, treiben es die Bewohner des Dorfes Deichhausen mit den Weihnachtslichtern auf die Spitze: Die lässt den Ort so viel Strom verbrauchen, dass das nahe gelegene Kohlekraftwerk explodiert. Die Geschichte hat die Lachmuskeln in Bewegung gebracht, die Stimmung ist angeregt: Zeit zum Mitsingen. Für das Publikum hat Godewind ein Medley aus Weihnachtsliedern zusammengestellt, in dem White Christmas auf Plattdeutsch, Jingle Bells auf Hochdeutsch gesungen werden.

Im zweiten Teil wird es dann besinnlich und nachdenklich. Die Gruppe hat sich in Abendkleider oder Anzüge geworfen, das Licht wird von Rot zu Grün und Violett gedimmt, die musikalischen Töne werden sehnsüchtiger und bedächtiger. Da wird es ganz ernst mit Weihnachten.