Nun, Landgren liefert die schlichte Antwort: nein. Denn zum einen macht er uns mit einer Reihe von Liedern jenseits des gängigen Weihnachtsrepertoires bekannt. Und bekanntes kleidet er neu ein – nicht in rot-weiße Klischee-Klamotten, sondern ins ruhige, manchmal auch etwas dunkle Jazzgewand. Acht Freunde, darunter die klassische Sängerin Jeanette Köhn, die Jazzsängerin Sharon Dyall, die Jazzsängerin und -pianistin Ida Sand machen aus Klassikern wie „A child is born“ oder „Es ist ein Ros’ entsprungen“ fragile Balladen. Gitarrist Johan Norberg improvisiert stimmungsvoll, und Landgren selbst spielt auf seiner Posaune weich und ohne Fest-Geschmetter.

Auch Quadro Nuevo steuert im besten Sinne besinnliche Musik zum Fest bei. Und auch die vier Bayern durchmessen den ganzen Kontinent vom italienischen Stiefel bis in den dunklen Norden, wobei über die Hälfte der 20 Stücke dem deutschen, meist sogar dem süddeutschen Raum entstammen. Doch zum eigentlichen roten Faden wird die musikalische Vielseitigkeit des Quartetts. Instrumente wie Psalter und Cymbal, Xylofon und Bouzouki setzen Weltmusik-Akzente, und manches klingt auch mal nach weltentrücktem Erik Satie. Und manchmal scheinen sie sich sogar musikalisch selbst zu zitieren: Etwa mit „Santa Lucia“, das wie die Fortsetzung der „Canzone della Strata“ klingt. Herrlich melancholisch beginnt die CD mit „Maria durch ein’ Dornwald ging“ (was auch Nils Landgren mit seinen Freunden eingespielt hat), und bei „Süßer die Glocken nie klingen“ besinnen sie sich sogar auf ihre bayerische Herkunft: Das klingt stark nach bayerischer Stub’nmusik. Was ja auch eine Form von Weltmusik ist.