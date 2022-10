Weich lässt er die Streicher intonieren, jede Phrase blüht zu zarter Pracht auf, dicht liegen die Töne nebeneinander und bleiben dabei als Bausteine weit geschwungener Bögen erkennbar. Gleichwohl verliert sich Koenigs nicht in süßlichem Schmelz oder gar weltentrückter Verklärung.

Im Gegenteil. Beim letzten Konzert des Orchesters in dieser Saison, das gleichzeitig Koenigs’ letztes als Osnabrücker Generalmusikdirektor ist, erweist er sich noch einmal als ein Dirigent, der den langen Atem und die nötige Leidenschaft hat, um über lange Distanzen Spannung zu halten. Denn die gigantischen Ausmaße und Inhalte von Mahlers Dritter wollen organisiert und strukturiert sein.

Ruhig geht Koenigs an den Monolithen heran. Die acht Hörner markieren ihr Eingangsmotiv deutlich, aber nicht plakativ. Die wuchtigen Tutti-Schläge dieser Einleitung kommen ebenfalls mit einer Kraft, die deutlich macht, dass es vorerst nur darum geht, die Muskeln spielen zu lassen. Denn bis zur Erlösung in der Liebe ist es noch ein weiter Weg. Und der beginnt ganz unten: Düster grummeln die Akkorde in Posaunen und Tuba, wie eine schwere Mahnung klingt das von Christof Lehan markant geblasene Posaunensolo.

Durch Schatten und Licht führt Koenigs Musiker wie Zuhörer, baut Steigerungen gewissenhaft auf, gliedert durch deutliche Zäsuren und organisiert Gustav Mahlers Klangvisionen. Selbst das dichte Stimmengewühl der Durchführung, wo die Motive in ihre Einzelteile zerlegt und aufeinander geschichtet werden, bleibt noch transparent. Wie Sonnenstrahlen leuchten die Holzbläser und die Solovioline von Konzertmeister Horst Hegel, dezent, aber scharf punktiert klingt der Marsch im ersten Satz an, um sich ganz allmählich, aber sehr selbstbewusst in den Vordergrund zu drängen. Ohne Spannungsverlust findet sich Koenigs durch diesen monströsen ersten Satz und findet mit den glänzenden Trompeten zu einem furiosen Schluss.

Leicht tastend geht Koenigs den zweiten Satz an, lässt seine Streicher romantisch schwelgen und hält die Musik in vorsichtigem Fluss. Der dritte Satz fließt in seiner Archaik, das Posthorn-Solo von Jörn Christian Schulze klingt unverkünstelt – eine melancholische Welt, die im Gegensatz zum Chaos dekonstruierter Motive steht. Einer Meditation gleich mahnt der vierte Satz mit den von Anneliese Fried tiefgründig gesungenen Worten aus Nietzsches „Also sprach Zarathustra“, und in lichte Höhen führt der Osnabrücker Jugendchor (Einstudierung: Johannes Rahe) mit den Glockenklängen des „Es sangen drei Engel“ aus „Des Knaben Wunderhorn“.

In tiefer Innigkeit entwickelt Koenigs schließlich den Schlusssatz, baut fließende Übergänge und wunderbar homogene Steigerungen. Bis zum Schluss: Die leichten Schwächen der Trompeten im Choralthema sind vergessen, jetzt strahlen sie wieder in glänzender Pracht, bis der breite D-Dur Akkord erreicht ist, der das Werk beschließt – nicht in Bombast, sondern in erhabener Größe. Und groß war auch der Applaus, den Lothar Koenigs und das Osnabrücker Symphonieorchester dafür erhielt: stehende Ovationen, fast zehn Minuten lang.

Das Konzert wird am heutigen Montag um 20 Uhr in der Osnabrücker Stadthalle wiederholt.