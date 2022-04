Schallwellen breiten sich aus, werden von Mauern und Stahlgerüsten reflektiert, dräuen in die oberen Gefilde der historischen Industriearchitektur. Hier werden die Klänge beantwortet, wieder auf die Reise geschickt, bis die Räumlichkeit mit einem an- und abschwellenden Klangkonglomerat angefüllt ist.

Plötzlich erschallt eine Art Signalton und beendet die atmosphärische Soundmeditation, die auf mehreren Gongs, Tibethörnern, Didgeridoos sowie einem kultischen Flözsignalhorn erzeugt wird. Hilmar Hajek und Jörg Kerll, besser bekannt unter dem Namen KlangDuo, nutzen die extraordinäre Akustik des Haseschachtgebäudes, um ihre Kompositionen und Improvisationen besonders intensiv wirken zu lassen.

Doch sie sind nicht allein. Nahtlos gehen ihre geradezu mystischen Tonlandschaften in die Bordunklänge eines Dudelsacks über und leiten so den Auftritt eines Spielleut-Sextetts ein, das sich Sonor Teutonicus nennt. Auch hier wird rares Instrumentarium bedient: Renaissance-Fiedel, Drehleier, Krummhörner und Landsknechttrommel vereinen sich mit dem Klang von Laute, Gitarre und Quetschkommode zu mittelalterlich geprägter Musik, zu der in allerlei fremden Sprachen gesungen wird. Neben unbekanntem Liedgut wird auch der traditionelle Folksong '"'Scarborough Fair'"' interpretiert, der seinerzeit von Simon & Garfunkel zum Hit gemacht wurde.

Nach diesem Ausflug in verwegene Vergangenheiten wird es arabisch. Peter-Michael Bublitz und Jörg Sellmeyer generieren mit Saz und Darbuka einen redseligen Disput zwischen türkischem Saiteninstrument und orientalischer Trommel. Normalerweise besteht das Ensemble Wüstensand aus drei Personen, allerdings ist Bassistin Martina Binning, die auch Querflöte spielt, verhindert, so dass die Herren des Trios das Zusammenspiel unter sich ausmachen dürfen.

Die Gelegenheit nutzen sie virtuos, bis das KlangDuo wieder die Herrschaft über den Schallraum übernimmt. Mit einer Art Muscheltröte leiten sie eine impressionistische Klangmalerei ein, die eine Melodiefolge mit mehreren Instrumenten variiert und sogar ein gar nicht so exotisches Waldhorn wundervoll zum Einsatz bringt.

Beim Finale marschieren die Mitglieder der Ensembles musizierend in das Erdgeschoss des Schachtgebäudes, um dort gemeinsam ein rhythmisch geprägtes Lied zu interpretieren.