Erwachsen sein ist weniger eine Frage des Alters als eine Haltung, die sich in der Bereitschaft spiegelt, Verantwortung zu übernehmen. Manchmal ist jemand sogar in genau diesem Sinne erwachsen, ohne es selbst zu wissen. So wie Aram Finklestein, der es trotz seines College-Abschlusses vorzieht, im Coffee-Shop Mojo zu jobben. Als dann eines Tages eine reizende Frau mit zwei Kindern ins Café kommt, beginnt für den 24-Jährigen ein neues Leben.

Auch die 40-jährige Sandy will neu beginnen, frei nach dem Motto: Raus aus der Hölle der Vorstadt und hinein in die Metropole New York, das Zentrum der Minderheiten und Risikoinvestoren. Schnell hat sie einen Job gefunden. Nun fehlt nur noch eine Nanny für die Kinder – die sich alsbald in der Person von Aram findet. Witzig, ehrlich und erwachsen trotz seiner jungen Jahre, ist er zugleich die perfekte Medizin für die Mom am Rande des Nervenzusammenbruchs. Doch statt zu einer einmaligen Dosis Sex kommt es zur Langzeitmedikation Liebe mit den entsprechenden Risiken und Nebenwirkungen.

Für manche völlig indiskutabel und in der Film-Fiktion „Harold & Maude“ auf die Spitze getrieben ist die Verbindung zwischen einer Frau und einem deutlich jüngeren Mann. Von prominenten Paaren praktiziert (Simone Thomalla und Silvio Heinevetter, Madonna und Jesus Luz), erobert diese Partnerwahl nun auch die Leinwand.

Wie „Lieber verliebt“ unverblümt zeigt, haben Frauen mit einem wesentlich jüngeren Mann offensichtlich viel Spaß. Ältere Single-Frauen, die wissen, was sie wollen, und das Geld sowie auch das Selbstbewusstsein haben, es sich zu holen, werden unter dem Begriff „Cougars“ vereint. Das bis vor Kurzem wenig bekannte Phänomen wurde inzwischen sogar von der Porno-Industrie entdeckt, die „Werke“ wie „Japanese Cougars Gone Wild“ oder „The Cougar Hunter“ produziert.

Sandy allerdings, obwohl sie erfolgreich ist und die Initiative ergreift, gehört zweifellos zu einem anderen Frauentyp. Doch das Herz verlangt, was es verlangt – und zu dieser Forderung hat Drehbuchautor und Regisseur Bart Freundlich ein wohltemperiertes Filmstück komponiert, das charmant, unaufdringlich und doch mit Wortwitz das Dilemma des großen Altersunterschiedes in einer Liebesbeziehung vorführt.