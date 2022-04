Eine Gruppe Menschen tanzt rhythmisch zur Musik im Kreis. Ist das schon das Stück „Déjà vu?“ Ach nein, die wärmen sich bloß auf. Was einen an diesem Abend des Morgenland Festivals im Haus der Jugend erwartet, kann noch niemand genau sagen. Ein deutsch-iranisches Theaterstück soll es geben, entworfen und aufgeführt von Theaterstudenten aus Teheran und Lingen. Ob man da überhaupt was versteht? Die Spannung ist groß, also: Licht aus, Spot an.