Das ist zweifellos spannend. So musste die in Ostberlin geborene Autorin mit 17 die Schule wegen „unsozialistischen Verhaltens“ verlassen. Auch ihre ersten Erfahrungen dort waren nicht besser. Ihre Lehrerin zwang die Linkshänderin, mit rechts zu schreiben. Die Folge: eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Lange-Müller hat trotzdem den Weg ans Literaturinstitut „Johannes R. Becher“ gefunden. Und den in den Fischer Verlag.

Dieser Weg ist laut Renatus Deckert der „abenteuerlichste“ in seiner Anthologie: Bei einem Praktikum in der Mongolei lernte Lange-Müller einen französischen Diplomaten kennen. Dem gab sie ihr Manuskript, damit er es von Paris an den S. Fischer Verlag in Frankfurt schicken konnte.

Was Lange-Müller zu erzählen hat, ist spannend. Doch so richtig herzerwärmend will der Abend mit seinem etwas unausgegorenen Konzept nicht werden. Einerseits geht es um Lange-Müllers Debüt. Andererseits gibt es daraus nicht mal einen Auszug zu hören. Den liest die Berlinerin stattdessen aus ihrem letzten, zweifellos gelungenen Roman „Böse Schafe“. Ein bisschen mehr Mut zur Konsequenz – entweder Debüt oder „Böse Schafe“ – hätte genutzt.