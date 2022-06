„Kranke“ Typen bieten Schauspielern interessante, nicht selten oscarreife Rollen, die häufig zu Kultfiguren wurden – wie Jack Nicholson in „Einer flog über das Kuckucksnest“ oder Dustin Hoff man in „Rain Man“. Im Verhältnis zu Hollywood stellt das deutsche Kino psychisch auffällige Personen eher selten in den Mittelpunkt einer fiktionalen Geschichte. Als wolle er dieses Defizit mit einem Schlag kompensieren, schickt der kleingeschriebene Filmtitel „vincent will meer“ jetzt gleich ein Trio mit Ticks auf eine Reise der besonderen Art.

In dem tragikomischen Roadmovie von Regie-Routinier Ralf Huettner („Die Musterknaben“) und Debüt-Drehbuchautor Florian David Fitz, der auch die Titelfigur spielt, stehen sich drei junge Menschen mit psychischen Handicaps gegenseitig zur Seite – und manchmal auch im Weg. Der Verhaltensauffälligste unter ihnen ist Vincent, der am in jüngster Zeit medial modisch gewordenen Tourette-Syndrom leidet. Benannt ist es nach dem französischen Arzt Georges Gilles de la Tourette, der die Symptomatik bereits um 1885 beschrieb. Seine Arbeit geriet im Laufe der Zeit jedoch in Vergessenheit. Erst in den 1990ern trat das Krankheitsbild wieder verstärkt in das öffentliche Interesse. Das Tourette-Syndrom beschreibt eine neurologisch-psychiatrische, weitgehend noch ungeklärte Krankheit, bei der die Betroffenen unter mannigfaltig ausgeprägten motorischen oder vokalen Störungen leiden. Diese medizinisch sogenannten „Tics“ können sich ähnlich wie Niesen oder Schluckauf unkontrolliert entladen, was naturgemäß in der Öffentlichkeit zu Irritationen führt. Insbesondere wenn man wie Vincent bevorzugt obszöne F-Wörter ausspuckt.

„Tourette ist per se nicht heilbar“ , teilt die flotte Klinik-Psychologin Dr. Rose (Katharina Müller-Elmau) dem Vater (Heino Ferch) von Vincent mit. Der bis dato bei seiner gerade verstorbenen Mutter lebende junge Mann will eigentlich nicht ins Heim, sondern ans Meer nach Italien. Um sein Ziel zu erreichen, ist Vincent auf die Hilfe zweier Mitpatienten angewiesen. Dabei ist ihm die magersüchtige Marie (Karoline Herfurth) wesentlich sympathischer als sein zwangsneurotischer Zimmergenosse Alexander (Johannes Allmayer). Dennoch bildet die Notgemeinschaft auf der Flucht plötzlich ein charmantes Trio Infernal. Verfolgt werden sie von einem gleichfalls notgedrungen zusammengeschweißten Duo – der erwähnten Psychologin, einer Frau, die „weiß, wo der Frosch die Locken hat“, und Vincents Vater, einem arroganten Politiker.

Das gestörte Vater-Sohn-Verhältnis spielt in dieser Genre-Kombination aus Selbstfindungs-Roadmovie und Kumpelkomödie denn auch eine ernsthaftere Rolle als die eher launig, aber keineswegs denunziatorisch skizzierten psychischen Störungen. Ebenso wenig wie die drei einnehmend dargestellten Protagonisten, hat auch die die gut sortierte Versatzstück-Inszenierung nicht weit über das Meer hinausgedacht. Aber dass eine Irrfahrt nicht planbar ist, macht ja bekanntlich ihren Reiz aus.