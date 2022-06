Was für ein Film! Matthew Vaughn gelingt mit der Adaption der Comic-Abenteuer von Mark Miller und John S. Romita jr. ein Action-Feuerwerk um Superhelden ohne Superkräfte, das man einfach gesehen haben muss. Mühelos kreuzt Vaughn in seiner grotesken Tour de force diverse Genres von der Teenie-Komödie bis zum Mafia-Knaller. Trotz comicartiger Übertreibungen, in denen es der Regisseur so pointiert krachen lässt, wie man es sonst nur Tarrantino zutraut, bleiben seine Protagonisten meist auf dem blutigen Boden der Realität. So muss Kick Ass gleich zu Beginn die Erfahrung machen, dass ein Superhelden-Outfit alleine nicht reicht. Erst wird er niedergestochen, dann auch noch überfahren – mit allen Konsequenzen. Auch die von Dave als Off-Erzähler gleich zu Beginn des Films in den Raum geworfene Frage, warum im realen Leben noch niemand vor ihm auf die Idee gekommen sei, im Superhelden-Kostüm durch die Straßen zu rennen und gegen das Verbrechen zu kämpfen, wirkt berechtigt. Vor allem, wenn man wie Dave darüber nachdenkt, „wieso hunderttausende von Leuten so sein wollen wie Paris Hilton, aber niemand wie Spiderman“.

„Kick Ass“ überzeugt hochintelligent inszeniertes und großartig gespieltes Spektakel. Diese mit einigen harten Gewaltdarstellungen garnierte bitterböse Satire hat wohl nur mit sehr viel Wohlwollen der vermutlich begeisterten FSK-Entscheidungsträger eine Freigabe ab 16 Jahren erhalten. Darstellerin Chloë Moretz wird auch in den USA noch ein paar Jährchen warten müssen, bis sie das Ergebnis ihrer furiosen Darstellung als kindliche Killer-Maschine sehen darf.