"Death Sentence" beginnt friedlich mit privaten Videoaufnahmen aus der glücklichen Chronik der amerikanischen Mittelstandsfamilie Hume. Diese Idylle wird eines Abends jäh zerstört, als Vater Nick mit dem ältesten von zwei Söhnen zu einem Stopp an einer Tankstelle gezwungen wird. Ein Mitglied einer Drogenbande begeht dabei an dem Jungen einen rituellen "Einstiegsmord". Als der Vater als einziger Zeuge von seinem Anwalt erfährt, das der Täter vor Gericht bestenfalls zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wird, will Nick selbst für Ordnung sorgen. Er spürt den Mörder auf und tötet ihn, gerät damit aber in eine Spirale der Gewalt, bei der am Ende niemand gewinnen kann und es nur sinnlose Verluste gibt.