"Wetten, dass du es nicht wagst, nackt auf einem Skateboard durch die Stadt zu fahren?" Der dickbäuchige, ständig Donuts fressende Homer Simpson ist wohl nicht gerade das, was man einen vorbildlichen Familienvater nennt: Wenn er seinen Sohn Bart nicht mal wieder mit einem Hammer malträtiert, als dieser an der Dachrinne des Hauses klemmt, stachelt er ihn zu waghalsigen Aktionen an. Und Bart? Der zieht sich tatsächlich aus und verursacht mit seiner FKK-Fahrt nicht nur ein Verkehrschaos, sondern bekommt auch die Härte des Gesetzes zu spüren. Wie ein Schwerverbrecher wird er an den Pranger gestellt. Willkommen in Springfield, der Heimat der fünfköpfigen Simpsons-Familie. Einer Stadt, die auch "Smalltown, USA" heißen könnte und in der das Spießertum fröhliche Urständ feiert - wenn es nicht gerade durch die Simpsons empfindlich gestört wird. Wie in diesem Film, in dem das große Abenteuer mit einem kleinen Schwein beginnt!