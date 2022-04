Was macht der berühmte Johann Kresnik, Begründer des choreografischen Theaters in den 60er-Jahren, in Osnabrück? Er inszeniert und choreografiert „Felix Nussbaum“, ein Stück über den jüdischen Maler aus Osnabrück. Der in Berlin lebende Schriftsteller und Dramaturg Christoph Klimke hat den Text geschrieben – seine vierte Arbeit mit Kresnik. „Felix Nussbaum“ erzählt in Rückblenden vom Leben Nussbaums und seiner Frau Felka, über ihr Leben, Lieben und Leiden, als die rassistische Schlinge der Nationalsozialisten sich immer enger zuzog.

Poetisch verdichtete Passagen lassen viel vom Denken und Träumen des Malers aufscheinen, während handfeste Dialoge den alltäglichen Lebenskampf des Paares oder die Sorge der Freunde um sie schildern. Inge Jaehner, Leiterin des Felix-Nussbaum-Museums, hat Christoph Klimke mit ihrem Fachwissen zur Seite gestanden.

Der amerikanische Komponist James Reynolds, der nach Musik zu Tanztheaterarbeiten Pavel Mikulastiks in Bonn auch schon zweimal für Kresnik komponiert hat, wollte auf jeden Fall traurige Moll-Klänge für ein trauriges Schicksal vermeiden. Lieber hat er musikalische Atmosphären für Erinnerungen Nussbaums gesucht.

Wer sich an Mammut-Produktionen wie „Die letzten Tage der Menschheit“ (nach Karl Kraus) im Bremer U-Boot-Bunker erinnert, der weiß, dass Kresniks Arbeiten echte Herausforderungen für Bühnen sind. Mit einem Raum voll „Schlamm und Dreck“ (Kresnik) müssen die (zeitweise nackten) Statisten, die Tänzer und Schauspieler fertig werden, die spartenübergreifend an „Felix Nussbaum“ mitwirken. Und Kresnik wäre nicht Kresnik, wenn es nicht auch mal drastisch zugehen würde.

Denn als er anfing mit seinem politischen Tanztheater in der legendären Zeit Kurt Hübners im Bremer Theater der Endsechziger, avancierte er bald zum Bürgerschreck. So viel politische Deutlichkeit, so viel Saft, Kraft und Sinnlichkeit war das Publikum nicht gewohnt. Jeder neue „Kresnik“ wurde damals mit Ehrfurcht und leisem Schaudern heiß erwartet, genauso wie der Skandal.