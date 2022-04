Für Fans von James Joyce ist der 16. Juni ein hoher Feiertag. Denn das ist der Tag, an dem der irische Schriftsteller seinen bedeutendsten Roman „Ulysses“ spielen lässt. Einen Tag lang irrt der Protagonist Leopold Bloom durch Dublin. Nach ihm ist der Tag benannt, an dem Joyce-Anhänger alljährlich die Originalschauplätze des Romans in Dublin aufsuchen.