Im Staatstheater hatte mit Wagners Liebesdrama „Tristan und Isolde" auch der Architekt Libeskind sein Debut als Theatermann. Zuvor hatte er mit dem Osnabrücker Felix-Nussbaum-Haus und dem Jüdischen Museum in Berlin Aufsehen erregt. Seine Entwürfe für ein kristallines Bürohaus in Dresden und ein futuristisches Einkaufscenter bei Bern werden gerade heftig debattiert.

Auch die Saarbrücker Bühnenausstattung war offenbar nicht so ganz nach dem Geschmack des Premierenpublikums. Libeskind stellte weder das obligatorische Schiff der irischen Prinzessin Isolde noch die Burg des betrogenen Königs Marke auf die Bühne, sondern irritierte mit expressiven Türmen. Während der Intendant des Staatstheaters, Kurt Josef Schildknecht, die Reaktionen auf das Experiment mit „frenetischen Zuständen" umschreibt, gibt sich der Kritiker der Saarbrücker Zeitung zurückhaltender. „Das ist nichts für eine Liebe auf den ersten Blick", sagt Oliver Schwambach und fügt an: „Im Verlauf des Abends entfaltet dieses Bühnenbild große Suggestivkraft. Es fügt sich gut in die analytische Inszenierung von Christian Pöppelreiter".

Regisseur Pöppelreiter zeigte sich schon vor der Premiere von Libeskinds Arbeit begeistert. Der Architekt stellte acht Meter hohe, bizarre Skulpturen auf die Szene. Diese Gebilde mit ihren Kerben, Einschnitten und Lichtschlitzen verweisen auf die komplexe Musik Wagners und die komplizierte Dreiecksgeschichte der Oper. Die Türme werden in den drei Abschnitten jeweils anders postiert. Zunächst symbolisieren sie mit weiten Zwischenräumen die Freiheit der Beziehung zwischen Tristan und Isolde. Später werden die Elemente als feste Mauer von Markes Behausung zusammengeschoben und zuletzt zu einer Gruft gefügt, die Schauplatz für den Tod des Liebespaares ist.

"Wir haben uns diese Ästhetik gewünscht", betont Intendant Schildknecht. Nachdem zuvor der renommierte Architekt Mario Botta in Saarbrücken Tschaikowskys „Nussknacker"-Ballett ausgestattet hatte, soll die Zusammenarbeit mit Libeskind weitergehen. „Das kann ich mir gut vorstellen", sagt Schildknecht.

Allerdings gebe es dabei keine Konkurrenz zur Deutschen Oper in Berlin, die nach Presseberichten als erstes Haus mit einer Libeskind-Bühne groß rauskommen wollte. „Absoluter Quatsch", betont Schildknecht. Und auch Michael Ernst, Pressesprecher vom neuen Intendanten an der Deutschen Oper, Udo Zimmermann, gibt sich gelassen. In Berlin werde Libeskind für Olivier Messiaens Oper „Saint Francois D´ Assise" nicht nur Bühne und Kostüme, sondern auch die „szenische Konzeption" übernehmen. „Das ist schon etwas anderes als eine reine Ausstattung", sagt Ernst. Die Oper sei „monumental und statuarisch". Zu deren „Klang- und Traumerlebnissen" werde die kühne Ästhetik des Architekten bestens passen, so Ernst.

In Osnabrück, wo Libeskind mit dem Nussbaum-Haus sein erstes Bauwerk überhaupt ausführte, wird der Architekt jedoch nicht als Bühnenbildner aktiv werden. Wie von der geschäftsführenden Dramaturgin der Städtischen Bühnen, Dr. Maria Hilchenbach, zu hören war, zeigt das Osnabrücker Tanztheater in der nächsten Spielzeit eine Produktion zu den Bildern Felix Nussbaums in dem Libeskind-Bau. „Wir setzen uns so mit der Ästhetik Libeskinds auseinander", sagt Hilchenbach.