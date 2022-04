Die Mischung aus Englisch und Deutsch, kurz Dinglish, ist Gayle Tufts Markenzeichen. Die Entertainerin, bekannt durch ihre wöchentliche Kolumne für Radio Multikulti bei RBB Berlin und '"'Genial Daneben'"' bei Sat.1, ist eine scharfe Beobachterin deutsch-amerikanischer Verhältnisse und eine Botschafterin zwischen beiden Ländern. Das macht sie zu einer Art personifizierter '"'Miss Amerika'"', einer Brückenbauerin zwischen zwei Welten. Wer allerdings kein Englisch spricht, wird ihre Art von Witz kaum verstehen: Auch in der Lagerhalle erzählt sie immer wieder in ihrer Muttersprache. Sie hält den Deutschen den Spiegel vor und beschreibt, aus Sicht einer Amerikanerin, die seit 15 Jahren in Deutschland lebt, Traditionen und Alltägliches. Die soziokulturellen Mysterien, denen sich Gayle ausgesetzt sieht, reichen von dem unerklärlichen Verhalten Deutscher zur Spargelzeit bis zur Begeisterung für die Seriosität der deutschen Nachrichtenlandschaft. Der Witz, mit dem sie ihre Beobachtungen formuliert, dürfte denn auch der Grund sein, warum sie gern gesehener Gast vieler TV Shows, vom Quatsch Comedy Club bis Johannes B. Kerner, ist.

Gayle Turfts hat die Gabe, ihrem Publikum den Eindruck zu vermitteln, da wäre eine alte Freundin aus Amerika zu Besuch. Eine Freundin allerdings, die die Verhältnisse in good old Germany genau kennt. Sie erzählt von ihrem Leben in Deutschland und amerikanischen Politikern, von Entfremdung und Fitness und natürlich auch von Liebe. Das Publikum bezieht sie durch Fragen ein in ihre Show, und gerne schmettert sie mit ihrer starken Stimme Lieder durch den Saal.

Ihre neusten Erkenntnisse hat sie in diversen Büchern zusammengefasst: '"'Absolutely Unterwegs - eine Amerikanerin in Berlin'"' und '"'Miss Amerika'"', die aktuelle Sammlung autobiografischer Kurzgeschichten, '"'all true'"', wie sie versichert. Bei der Lesung merkt man: Hier ist eine gelernte Schauspielerin am Werk. Ob sie eine junge amerikanische Telefonistin, Darth Vader oder einen deutschen Maskenbildner mit vollem Körpereinsatz nachahmt: Man nimmt es ihr ab.

Auch wenn die Wahlberlinerin mittlerweile 15 Jahren in der Hauptstadt lebt, fühlt sie sich immer noch neu. Und immer noch leidet sie unter, wie sie es nennt, '"'Freundlichkeitsentzug'"'. Trotzdem bekommt sie nach kurzer Zeit in ihrer Heimat Massachusetts einen Koller vom familiären Land der freien Bürger und der Freundlichen, in dem mehr gehandelt als gedacht werde.