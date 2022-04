Es ist ein wahrer Sprengsatz, den Dürrenmatt da mit dem Titel '"'Der Schachspieler'"' überschrieb. Und obendrein eine derart parabelhaft und damit ausweglos in sich geschlossene Geschichte, dass man sie kaum ein Fragment nennen mag. Bei aller Kürze - das, was wir da in karger Knappheit lesen, enthält schon die ganze Logik des Bösen. Nirgends moralisierendes Räsonnieren, keinerlei entlastende Relativierung - der Altmeister der Groteske ließ dem Leser kein Schlupfloch und schliff den Kurztext zum funkelnden Kristall seiner unerbittlich ausgeklügelten Kunst.