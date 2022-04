Dieses Jahr durfte Sandra Bullock nicht nur den Oscar für ihre Rolle in „The Blind Side“ mit nach Hause nehmen. Obendrein bekam sie als Mary in „Verrückt nach Steve“ auch zwei Razzie Awards – hierzulande besser bekannt als „Goldene Himbeeren“. Bullock wurde zur schlechtesten Schauspielerin gekürt und stellte mit Bradley Cooper auch das schlechteste Leinwandpärchen. Ein doppeltes Missverständnis!

Einerseits kommen die zwei hier als Pärchen kaum zur Geltung. Und andererseits gehört schon eine große Portion schauspielerisches Talent dazu, die Rolle der Nervensäge Mary so engagiert zu spielen, dass man selbst im Kinosessel für gut anderthalb Stunden in permanenter Fluchtstellung lauert. Dass der ganze Film unter der bemühten Regie von Phil Traill trotzdem nur leidlich funktioniert, liegt insbesondere am drögen Drehbuch von Kim Barker, das einfach weder gute Ideen vorgibt noch pointierte Dialoge liefert.

Immerhin kann man mit sehr viel Wohlwollen in dieser mäßig komischen Komödie auch so etwas wie den Versuch einer Mediensatire auf das abstrus-boulevardeske Nachrichtengeschäft großer US-Sender erkennen. Aber auch als Persiflage kann die Rahmenhandlung mit ihren einfältig platt inszenierten „News“ rund um dreibeinige Kinder und Todestornados nicht überzeugen. Letztendlich ist dieses „preisgekrönte“ Filmchen vor allem nur eines: extrem enervierend.