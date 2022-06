„Der nächste Song ist für meine Verhältnisse recht spirituell“, verkündet der selbst ernannte „Atheist mit spirituellem Restbedürfnis“ und stimmt den Titelsong seines Albums „Hingabe“ an. Darin geht es um Gott und die Welt, es ist ein fast philosophisches Poem, das in der Aussage gipfelt, dass Götz Widmann sich völlig dem Leben hingeben will. Was ist los mit dem Rüpelbarden, der sonst so gern über Fußball, Frauen und Freizeit singt? Kommt er langsam in das Alter, in dem man nachdenklich wird?

Dabei hat er das Konzert mit einem alten Lied eröffnet, in dem sein Humor und seine geliebte Nonkonformität bildhaft zum Ausdruck kommt: „Dein Vater hat ’nen Kater“ entstand in der Zeit, als Widmann eine circa fünfjährige Tochter hatte, die morgens um sieben ins Schlafzimmer der Eltern kommt, denen es aufgrund von übermäßigem Alkoholgenuss nicht besonders gut geht.

Das Schmunzeln in den Gesichtern der Zuschauer verwandelt sich aber schon bald in fragendes Stirnrunzeln. Seinen neuen Songs über Sozialberufe, Schwangerschaft und Webcams fehlt irgendwie der Biss. Da erinnert sich mancher an sarkastisch-kritische Texte wie „CO2, ich bin dabei“. Stattdessen singt er jetzt sein allererstes Lied mit einem englischen Text. Das hat er in Australien geschrieben, wo seine Freundin wohnt. Obwohl die nonsensige, geradezu dadaeske Betrachtung von Kohlensäureblasen in einer Bierflasche erfrischend wirkt, fragt man sich, ob Widmann plötzlich zum Jetset übergelaufen ist, der globalisiert auf fremden Kontinenten unterwegs ist.

Um diesen Eindruck zu vermeiden, kramt der neumodische Liedermacher alsbald in seiner Oldiekiste, stimmt Songs aus der Zeit an, als er mit seinem mittlerweile verstorbenen Partner Martin „Kleinti“ Simon das Duo Joint Venture bildete und den Begriff „Extremliedermaching“ prägte. Das Publikum lebt auf, hat Spaß, singt mit. Seinen größten Hit „Holland“, den Anti-Oranje-Song, lässt er natürlich auch nicht aus.

Doch irgendwie bekommt man das Gefühl, als sei Widmann nicht besonders motiviert – im Gegensatz zu Rüdiger Bierhorst, einem Mitglied der Monsters Of Liedermaching, der in der Lagerhalle das Vorprogramm bestritt. Mit bekannten Songs wie „Winterschlussverkauf im KaDeWe“ oder dem kritischen Statement „Ich bin nicht frei“, in dem er beteuert, er sei innen hohl und leer wie die Freiheitsstatue, zeigt Bierhorst tiefgründigen Witz.