Für die rockige Einstimmung sorgte die polnische Punkband Cool Kids Of Death. Die ist gut mit der Mediengruppe befreundet: "Wir begleiten die Jungs, wenn sie in Polen touren, und wir nehmen sie gerne mit, wenn wir hier unterwegs sind", kündigt Florian Zwietnig seine Kollegen an. Nach einem Wodka auf den letzten gemeinsamen Tourabend legen die Cool Kids los. Gerade denkt man, das Sextett aus Lodz hört wohl gerne Iggy Pop, da intonieren sie auch schon den Stooges-Reißer "I Wanna Be Your Dog". Gut gebrüllt.