Dabei wurde des vor wenigen Tagen verstorbenen Stifters und Kulturförderers, dem die FROMM Stiftung ihr Bestehen verdankt, Verleger Leo Victor Fromm, gedacht und dessen Freude am gedruckten und gesprochenen Wort. Die Sprache sei für ihn mehr als nur ein Verständigungsmittel gewesen: nämlich Ausdruck von Zivilisation und Menschlichkeit, betonte Frau Harms-Hunold. Deshalb habe ihm auch die Pflege der deutschen Sprache gerade in einer Zeit allgemeiner ,,Sprachverwirrung" so sehr am Herzen gelegen.

,,Die FROMM Stiftung will die Sprache fördern - vielfältig und international", fuhr Annette Harms-Hunold fort. ,,Und für das Vielfältige steht an diesem Tage Michael Sänger mit seinem Marionettentheater in Freren." Damit würdige die FROMM Stiftung zugleich die Sprachdramaturgie, mit der alte Textvorlagen für die Marionettenbühne aufbereitet und musikalisch verknüpft worden seien. Auch das ehrenamtliche Engagement aller Mitspielenden verdiene besondere Anerkennung, fügte sie hinzu.

Maximal 13 Personen finden in dem kleinen Theater Platz, das bundesweit seinesgleichen sucht. Das von Michael Sänger selbst geschaffene Ambiente vermittelt den Zauber großer klassischer Theaterabende. Doch der Kernpunkt ist und bleibt die ,,Guckkastenbühne", die mit ihren farbenprächtigen Bühnenbildern den Theaterbesucher in ihren Bann zieht. Das Auge des Betrachters wandert durch die Miniaturlandschaften, die perspektivisch den Eindruck von Weite und Tiefe vermitteln. Mit flinken, geschickten Händen Marionettenfäden ziehend, übertragen unsichtbare gute ,,Geister" Sprache, Musik und Gestik auf die zierlichen, kunstvoll gefertigten Puppen.

Rückblickend ist ein längst vergessener Kindheitstraum für den aus Thüringen stammenden Michael Sänger wahr geworden. Er ist Regisseur, Dramaturg und Bühnenbildner in einer Person. Seit 1997 bespielt Michael Sänger jeden Freitag in Freren sein Marionettentheater. Unzählige Stunden an Vorarbeiten hat der Theatermann dafür geleistet. In äußerst penibler Kleinarbeit baute er in jeder Minute seiner Freizeit ein Marionettentheater en miniature, das heute seinen festen Platz im norddeutschen Raum hat und zu einem Treffpunkt geworden ist.

Die 75. Aufführung von ,,Don Juan oder Der Steinerne Gast" enthielt alles, was die Herzen der Theaterbesucher höher schlagen ließ: leidenschaftliche Emotionen, Übersinnliches und geheimnisvolle Landschaften. Zudem gab es an diesem Abend eine Premiere: Michael Sänger stellte im ,,Foyer" sein Papiertheatermuseum vor. Die verschiedensten filigranen Kunstwerke geben hier Einblick in die privaten kleinen Spielbühnen, mit denen die Bürger sich schon im 18. Jahrhundert, fernab von elektronischen Reizeinflüssen, die Kunst des Wortes ins Haus holten und innerhalb ihrer Familien Theater spielten.