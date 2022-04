In einem besonderen Ambiente, inmitten von ausgefallenen Kunstgegenständen und flackernden Fackeln, erklingen Geschichten und Erlebnisse aus dem Alltag. Begleitet von charakteristischer Gitarrenmusik, geht es beim „Trio Fado“ oft um Porto und Lissabon: In tänzerischem Rhythmus berichten zwei Stimmen aus ihrer Heimat – zugleich melancholisch und vergnügt.

Es ist der portugiesische Fado, der es schafft, Zuhörer mit dieser musikalischen Mischung glücklich zu machen. Am Freitag verband sich die beliebte, gefühlsbetonte Musik perfekt mit der künstlerischen Kulisse des Ateliers Trieb und brachte die vollbesetzten Bänke in der Scheune zum Wippen. Maria Carvalho (Gesang) aus Porto und António de Brito (Gesang und Gitarre) aus Lissabon erzählen in „Porto Lisboa“ die Geschichte des Fado: Eine urbane Musik, entstanden in den ärmeren Schichten, auf der Straße oder in den Kneipen Lissabons. Mit vielen Molltönen sang man von den Erlebnissen des Tages und dem Wunsch nach besseren Zeiten. „Fado ist melancholisch, aber nicht traurig. Eigentlich ist Fado eine Therapie. Nach dem Konzert geht man erleichtert nach Hause“, erklärt Carvalho. Die beiden Sänger harmonieren stimmlich sehr gut und bieten emotionale Dialoge. „Molduras de Lembrança“ berichtet von einer verlorenen Erinnerung und einer Sehnsucht, die Fragmente aus der Vergangenheit zurückholt. Ähnlich anrührend, doch viel dynamischer skizziert „Vida“ den Versuch, im Leben den richtigen Weg zu finden. Musikalisch geht es dabei aber nicht so ernst zu, und der Rhythmus fordert zum Tanzen auf.

Die Begleitinstrumente des gut eingespielten Ensembles bleiben selten im Hintergrund. Vielmehr beweisen Daniel Pircher (Portugiesische Gitarre) und Benjamin Walbrodt (Violoncello) ihre Künste in virtuoser Feinarbeit, die die Konzentration des Zuhörers oft ganz auf die Instrumente lenkt. In Rhythmus und Intonation perfektioniert, entstehen an diesem Abend einzigartige Klangkombinationen, die das Publikum begeistern.