Die Hochschuleinrichtung will sich wissenschaftlicher ausrichten, wie der Künstlerische Direktor Udo Dahmen am Montag anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Popakademie Baden-Württemberg sagte. Auch ein Archiv zur Dokumentation von Popmusik in Deutschland solle es geben. Die Einrichtung wurde am 1. April 2003 gegründet. Mitinitiator war Xavier Naidoo, der dort auch heute noch regelmäßig Dozent ist.