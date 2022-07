Warum die Veranstaltung am Aschermittwoch stattfindet, begründete der Bischof so: "Kunst hat immer auch etwas mit Demaskierung und Entlarvung zu tun. Wir wollen den Blick jetzt wieder auf die Wirklichkeit richten. Daher möchten wir in unserer Podiumsdiskussion auch das Thema 'Schein und Sein in Kunst und Liturgie' erörtern."

Als "Baustelle" bezeichnete der Leiter des Kulturforums Dom, Dr. Hermann Queckenstedt, die Aktivitäten des Bistums in Sachen Kulturförderung und spielte damit auf die Domgrabungen und die Renovierungsarbeiten in der Bischofskirche an. Den Umbau der Pfarrkirche St. Willehad in Esens mit den künstlerischen Glasarbeiten der Osnabrücker Künstlerin Sybille Hermanns sowie Konzerte, Ausstellungen im Diözesanmuseum, die Museums- und Kirchenpädagogik sowie die Kooperation der Städtischen Bühnen mit dem Domchor nannte er als herausragende Beispiele für die Kulturarbeit des Bistums. Darüber hinaus solle die Domschatzkammer in die ehemalige Margarethenkapelle umziehen, Räume für Sonderausstellungen sowie ein separater Probenraum für den Domchor geschaffen werden.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion stimmten überein, dass die Aufgabe der Ich-Bezogenheit der Handelnden in Kunst und Liturgie begrüßenswert sei. Professor Hartmut Girke von der Universität Osnabrück, Dr. Stephan Winter als Vertreter des Bistums, Thilo Borowczak, Opernspielleiter der Städtischen Bühnen, und Bernhardine van Olfen vom Projekt "Poetik und Liturgie" in Lingen plädierten, moderiert vom Münsteraner Professor Reinhard Hoeps, für Impulse durch Ruhe und Kontemplation. Außerdem müsse den profanen Sorgen des Alltags in der Kunst und in der Feier des Glaubens genügend Platz eingeräumt werden.