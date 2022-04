Mit zwölf Ur- und Erstaufführungen wird es "wahrscheinlich das größte seiner Art bundesweit" sein, so der designierte Intendant selbstbewusst bei einem Pressegespräch in den Räumen der Firma Hellmann Worldwide Logistics.

Junge Regisseure von den ersten Häusern und Autoren, "die die Großen von morgen sein könnten", habe er geholt, sagte Schultze. Zumindest lassen das jüngste Preise oder Einladungen zu maßgeblichen Autoren-Wettbewerben vom Berliner Theatertreffen bis zu den Mülheimer Theatertagen vorausahnen. Die Ausstattung der zwölf Osnabrücker Neu-Inszenierungen übernimmt ebenfalls hoffnungsvoller Nachwuchs: die Abgänger einer Bühnenbildnerklasse im holländischen Maastricht.

Angelegt ist das Osnabrücker Festival für zeitgenössisches Theater als großer Parcours durch verschiedene, auch bislang "unerschlossene" Spielstätten der Stadt. In drei großen Routen wird das rund 600-köpfige Publikum ab 17 Uhr aus dem Theater am Domhof weitergeleitet.

Die erste, die Theaterroute, bleibt weitgehend im Hause, bis auf einen Abstecher zu einer Opernuraufführung in der Geschäftsstelle der "Neuen OZ" am Berliner Platz. Vier Bühnen plus Ballettsaal werden mit neuen Stücken für Schauspiel, Musik- und Tanztheater bespielt. Die Stadtroute führt ins emma-theater, das Felix-Nussbaum-Museum und die Lagerhalle, während die Hafenroute ihre 200 Zuschauer mit Bussen ins Hafengelände entführt. In alten Fabrikationshallen der Firma Hellmann können sie dort Neuland erkunden.

Der zweite Teil versammelt alle drei Gruppen wieder im Theater am Domhof und ergänzt musikalisch mit Beethovens Chorphantasie, vorgetragen vom Osnabrücker Symphonieorchester, was am Anfang der bekannte Bühnenautor Gert Jonke dort mit seinem Schauspiel "Chorphantasie" begonnen hatte. Der verzweifelt komische Albtraum eines Dirigenten ist eine deutschsprachige Erstaufführung. Während "Terrormum" von Nora Mansmann, "Die Anruferin" von Vera Kissel, "fliegen/gehen/schwimmen" von Johannes Schrettle, das Opernprojekt "Lavinia A." und die Choreografien-Einblicke "Tanzzeichen" von Marco Santi, beides Previews, auf der Theaterroute uraufgeführt werden.

Brandneues von zwei gefeierten Jungautoren bietet die Stadtroute mit Rebekka Kricheldorfs "Schneckenporträt" und Andreas Sauters "Die Sekunde dazwischen". Während die Hafenroute mit der deutschsprachigen Erstaufführung von "Shining City" des irischen Erfolgsautors Connor McPherson ein erstes Highlight setzt. Es folgen dort die Uraufführungen von Lothar Kittsteins "Spargelzeit", die Preview von Alex Nowitz' "Bestmannoper" und das Theaterprojekt "Minusvariationen" um 14 gescheiterte Unternehmer.