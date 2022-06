"Fang mit dem Ende an", bedeutet Chris' blinder Mit-bewohner (Jeff Daniels), wenn dieser sich nicht erinnern kann. Ein Ratschlag, der wohl auch auf das Ent-stehen des Drehbuchs über-tragen wurde, weil das Ganze auf ein fulminantes Ende hin konstruiert ist, als auch auf einen Kniff, mit dem Chris sich aus einem missratenden Bankraub retten kann, zu dem ihn ein paar angebliche Schulfreunde überreden.

"Rififi" lässt grüßen: Wie in den meisten Geschichten, wo es um den großen Coup, den genialen Beutezug geht, so will auch diese Gangstergeschichte ebenso clever sein wie die geplante Tat. Schade nur, dass es hier nicht so ganz klappen will: Etwas unentschlossen zwischen Psychodrama und Genrefilm, schwankt Franks Film hin und her zwischen der klischeehaften Zeichnung des Hauptprotagonisten einerseits und der etwas schematischen Handlung andererseits. Ein neuer Orson Welles oder Bogart? Nun, das sind weder Frank noch Joseph Gordon-Lewitt. Zu gefällig, zu glatt geriet das Ergebnis, zu wenig lässt er in die Abgründe seines Protagonisten blicken. "The Lookout" (so der passendere Originaltitel) will so gerne die Tradition des guten alten Film Noir hochleben lassen, erreicht aber bestenfalls gediegenes TV-Niveau. Eigentlich schade bei den guten Ansätzen.