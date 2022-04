Das mit sieben Oscar-Nominierungen bedachte Werk "Wenn Träume fliegen lernen" ist inspiriert von wahren Begebenheiten aus dem Leben des Autors Barrie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Film liefert in atmosphärischen Bildern die Entstehungsgeschichte des Klassikers über den Jungen, der nicht erwachsen werden will.

Nach der ersten Begegnung im Park trifft sich der verheiratete Barrie regelmäßig mit der Familie zu Abenteuerspielen, die am Ende in Barries umjubelte Premiere von "Peter Pan" und in Sylvias tragischen Tod "im Nimmerland" münden. Sylvias Kinder reagieren zunächst unterschiedlich auf den etwas skurrilen Gentleman, der dem engen gesellschaftlichen Verhaltenskodex die Macht der Fantasie entgegensetzt.

Während seine drei Brüder sich bereitwillig in die Traumwelt des "großen Jungen" Barrie entführen lassen und ihn mit einem Bären im Zirkus tanzen sehen, blickt der kleine Peter (berührend: Freddie Highmore) beharrlich auf den Theaterautor, der mit seinem Hund herumalbert. Der Krebstod des Vaters hat ihm das Urvertrauen genommen, und in der Folge flüchtet der Sechsjährige ins schnelle Erwachsenwerden. Dagegen glaubt Barrie an die Fantasie als Trostspender und Kraftquelle.

Johnny Depp ist einerseits der gewitzte große Junge, andererseits der melancholische Erwachsene. Er avanciert zum guten Freigeist der Familie, der aber auch selbst von ihr gerettet wird. Die Liebesbeziehung zu Sylvia deutet Forster zart an; sie ist eher eine Seelenverwandtschaft, als von körperlicher Anziehungskraft geprägt. Kate Winslet überzeugt als starke Frau, die sich gegen gesellschaftliches Gerede wehrt und gegen ihre vereinnehmende Mutter (Julie Christie), die in Barries Fantasien zu "Hook" wird. Dustin Hoffman, der in Spielbergs "Peter Pan"-Version den bösen "Hook" mimte, darf hier als milder, altersweiser und verschmitzter Theaterproduzent glänzen. Einerseits ist Marc Forsters ("Monster's Ball") Werk ein atmosphärisch perfekter Kostüm- und Ausstattungsfilm. Gleichzeitig ist ihm ein wunderbar gemächlich erzähltes Melodram gelungen, in dem nicht viel ungesagt bleibt. Schnell wird klar, dass nicht der kleine Peter, sondern Barrie die Vorlage für Peter Pan ist, und dass die Macht der Fantasie enge gesellschaftliche Grenzen und Trauer überwinden kann. Serviert Forster diese Aussagen auf dem Silbertablett, so inszeniert er Barries Ausflüge in die Fantasie wohltuend nicht in perfekter Computer-Hochglanz-Technik, sondern in kantig-schönen Theaterkulissen. So kann sich jeder Zuschauer sein eigenes "Nimmerland" bauen.