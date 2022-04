Da gab es einerseits klassische Theaterstücke wie Shakespeares "Sommernachtstraum" in einer Aufführung des Windthorst- Gymnasiums Meppen (wir berichteten), bei denen die Umsetzung die Hauptherausforderung darstellt. Immer wieder zeigte das Programm aber auch von Schülern selbst erarbeitete Stücke und Collagen. "In diesen Stücken behandeln die Schüler meist für sie ganz aktuelle Themen", sagt Sylvia Kühn, Kinder- und Jugenddramaturgin an den Städtischen Bühnen. Die Leiterin des Schülertheatertreffens ist mit der Resonanz sehr zufrieden. "Es kommen auch Klassen zum Zuschauen, die selbst gar nicht spielen", erzählt sie. Das Festival bietet den Schülern so ein Forum außerhalb des sonst begrenzten schulinternen Rahmens und kann damit die künftige Theaterarbeit in den AGs mit neuen Impulsen anregen.

Und auch das ist wie bei den Profis: Zwischen den Vorstellungen gibt es im Foyer Gelegenheit zum Gespräch über das Gesehene. "Warum habt ihr dieses Stück ausgewählt? Das ist ja schon ziemlich ernst?", werden beispielsweise die Schüler des Gymnasiums Bad Essen gefragt. Gerade haben sie einen halbstündigen Ausschnitt aus Urs Widmers "Top Dogs" gezeigt, in dem es um die negativen Auswirkungen der Leistungsgesellschaft im Turbo-Kapitalismus geht. "Wir fanden, dass man aus dem Stück viel rausholen kann", ist die Antwort, "und dass man damit sehr kreativ umgehen kann."

Damit sind die Ansprüche dieser Theater-AG klar umrissen - nicht allein um gute Unterhaltung geht es hier. "Schauspielerisch war das toll", sagt dann ein Zuschauer, und die Schüler im Foyer applaudieren spontan noch einmal. In der Tat: Das Niveau ist beachtlich, wenn beispielsweise eine Schülerin in fein nuanciertem Spiel genüsslich grausam ihre Mordfantasien über den verhassten Chef darlegt.

Vor der Aufführung dieses berühmten, oft gezeigten Widmer-Stücks zeigte das Gymnasium Bersenbrück eine der Eigenproduktionen: In ihrer Collage "live is life" nahmen sie die moderne Fernsehwelt auf die Schippe - inklusive aktueller Berichterstattung über EU-Probleme und die neuen Essgewohnheiten des Krümelmonsters. Und mit der klassischen Verwicklungskomödie "Die Dame vom Maxim" stellte die Theater-AG der Angelaschule Osnabrück ihr komisches Talent unter Beweis. Ein inspirierend kontrastreiches Programm also auch am letzten Tag des Schülertheatertreffens.