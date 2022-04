Als einen seiner „all time heroes“ bezeichnete der Musikwissenschaftler und -journalist Ulrich Olshausen in seiner Laudatio den Gitarristen Peter Finger. Er begründete dieses Lob mit Fingers stimmungsvoller und strukturreicher Musik, die wie bei keinem anderen Gitarristen der Welt so viele verschiedene Einflüsse zusammenbringe und zu einer individuellen Klangsprache verdichte. Dies und auch Fingers ideologiefreie Toleranz und seine Neugier ließen den Laudator seine Rede mit einem Glückwunsch beenden – auch an den Landschaftsverband zu seinem Preisträger Peter Finger.

Auch Hans Jürgen Meyer erhielt warmherziges Lob, und das immerhin von seinem ehemaligen Vorgesetzten Professor Siegfried Hummel, dem Kulturdezernenten i. R. der Stadt Osnabrück. Hummel schilderte die an Rebellion grenzenden Umstände, unter denen Hans Jürgen Meyer von einem Kursmitglied der Volkshochschule zum Spielleiter avancierte: Er widersprach durch Prüderie bedingten Textstreichungen des Kursleiters auf das Heftigste und wurde daraufhin von den Kurskollegen und -kolleginnen zum Spielleiter ernannt. Das war 1966. Nach 42 Bühnenjahren mit über 70 Inszenierungen ist Meyer heute „immer noch auf dem Schirm“. Unter Meyers Regiearbeit avancierte die Probebühne zu einem renommierten Amateurtheater.

Prof. Wolfgang Schneider von der Universität Hildesheim, Mitglied der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“, fand eindrucksvolle Worte zum Thema Kulturförderung. So dürfe Kulturförderung nicht nur das „Kunstwerk“ in den Mittelpunkt stellen, sondern sei auch nötig für die Vermittlung von Kunst und Kultur, besonders an Kinder und Jugendliche. Projekte nichtkommunaler Kulturinitiativen dürften nicht an den „Katzentisch“ der Kulturpolitik verwiesen werden, da sie eine kulturelle Polyphonie garantierten. Hier seien die niedersächsischen Landschaften und Landschaftsverbände auf gutem Weg, da sie auch die kulturelle Entwicklung in ländlichen Regionen förderten.