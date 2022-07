Es gibt wohl kaum einen Ort, der sich weniger für klassische Musik eignet. Die Lüftung rauscht penetrant, Neonröhren schneiden mit ihrem kalten Licht ins triste Dunkel, es stinkt nach Benzin und Abgasen, trotz der lauten Lüftung. Außerdem stehen diese Katakomben voller Autos. Für einen Thriller gäbe die Tiefgarage unter der Sparkasse sicher eine prima Kulisse ab. Aber für Opernarien von Händel?

Nun, die Autos werden am Sonntag, 30. August, sicher nicht in der Tiefgarage in der Schillerstraße stehen. Außerdem „machen wir die Lüftung natürlich aus“, sagt Johannes-Heinrich Rahe, Marketingchef der Sparkasse. Und ins richtige Licht rücken die Musik Händels zwei berufene Künstler: Yvonne und Klaus Goulbier.

Yvonne Goulbier beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Phänomenen Dunkelheit und Licht; so zeigte die Kunsthalle Dominikanerkirche 2002 Installationen von ihr. Seit letztem Jahr laufen die Projekte und Ausstellungen unter dem gemeinsamen Namen, der künstlerische Ansatz ist indes gleich geblieben: Mit Schwarzlicht und fluoreszierenden Werkstoffen erzielen sie die Wirkung ihrer Lichtinstallationen. Damit möchten sie „die Zuschauer in magische, poetische Räume entführen und verzaubern“, sagt Yvonne Goulbier, „und sie in die Stille zurückführen“. Und das anlässlich eines Konzerts zum 250. Todestag Georg Friedrich Händels.

Ein merkwürdiger Ansatz für ein Konzert? Nun, der Musiker Bernward Lohr sieht nicht nur einen engen Zusammenhang zwischen Musik und Stille im Allgemeinen, sondern ein Besonderes Verhältnis Georg Friedrich Händels zur Stille: „Er hat den Spielraum zwischen klanglich gestalteter Stille und klanglich gestaltetem Lärm hunderprozentig ausgeschöpft.“

Lohr leitet das Alte-Musik-Ensemble Musica Alta Ripa, das Händel musikalisch in die Unterwelt geschickt begleitet, in eine Zauber-, Gegen- und Schattenwelt, das Gegenteil von „Alltagswelt“. Die Idee dazu stammt von Alta-Ripa-Flötistin und Musikproduzentin Danya Segal, die Händels „Wassermusik“ wirkungsvoll in Szene setzen wollte.

Diese berühmte Suite zieht sich als roter Faden durch das Konzert. In die Unter-, Zauber- und Gegenwelten der Oper hingegen entführt der Counter Jörg Waschinski, einer der wenigen Counter, der nicht in Alt-, sondern in Sopranlage singt. Er wird Arien aus „Serse“, „Alcina“, „Acis and Galatea“ sowie dem Oratorium „Saul“ interpretieren – immer geknüpft an die reich und farbig instrumentierten Sätze aus der „Wassermusik“.

Doch sucht Musica Alta Ripa nicht das knallige Event, sondern den ungewöhnlichen Zugang, die außergewöhnliche Inszenierung der Musik, um sich neue Inspirationsquellen zu erschließen – und ein neues Publikum. Denn „wir wollen teilen und mitteilen, was wir lieben“.

Dafür wird das Ensemble, das für den Abend von fünf auf 18 Musiker aufgestockt wird, selbst Teil der Inszenierung. Deshalb tragen sie auch nicht das übliche Konzertschwarz, sondern weiße Kleidung. Womit der Dresscode vorgegeben wäre: Das soll nämlich ebenfalls Teil der Lichtinstallation werden. Weshalb sich Musiker wie Lichtkünstler freuen würden über ein Publikum, das sich hell kleidet.