Diszipliniert von Auftritt bis Abgang präsentierten sich die Sängerinnen und Sänger hervorragend aufeinander eingespielt. Großartig im Gesamtklang, durchsichtig in den heiklen Chorfugen wie dem "Ehre sei Gott" im zweiten Teil und immer textverständlich boten sie sich als ein außerordentlich harmonierendes Ensemble. Wie umsichtig Hatje seine Choristen für dieses Großprojekt präpariert hatte, lässt die sogar noch gesteigerte Leistung in der zweiten Programmhälfte erahnen.

Durch die Weihnachtsgeschichte führt der Evangelist. Der Tenor Martin Fournier überzeugte klangschön in den Rezitativen mit geradezu kunstfertiger Textausdeutung. Somit sah man ihm auch leichte Schwächen in den Koloraturen der ihretwegen so gefürchteten Tenorarie "Frohe Hirten, eilt" nach. Als Engel noch mit Startschwierigkeiten, steigerte sich die Sopranistin Evelyn Werner im Laufe des Abends. Gerade die Arie "Flößt, mein Heiland" im vierten Teil gelang ihr stellenweise berückend schön, hier anmutig unterstützt vom leider namentlich nicht erwähnten Echo-Sopran aus der Sakristei. Die Alt-Arien, dargeboten von Dagmar Linde, lebten von reizvollen Verzierungen in den wiederholten Abschnitten. Sie gefiel mit jugendlichem Timbre in den Höhen, bisweilen kam sie in den unteren Lagen nicht ganz durch, wiewohl auch das Orchester hier hätte Raum geben können.

Insgesamt überragend: der für den erkrankten Timo Zimmer eingesprungene Bass Andreas Kindschuh aus Chemnitz. Da saß einfach alles, von den Rezitativen, die er nicht nur mit auffälliger Sicherheit in Rhythmus und Intonation ungemein ausdrucksstark vortrug, bis hin zu den lebendig und zupackend musizierten Arien. Gerade hier bewies er ein offenes Ohr und Reaktionsfreude für seine orchestralen Mitstreiter, die sich, offensichtlich animiert durch solch wohltönende Klänge, zu überschäumender Musizierlaune hinreißen ließen.

Lobend erwähnt, da äußerst differenziert, in Besetzung wie in Ausführung, sei die Continuo-Gruppe um Dirigent Arne Hatje am Cembalo. Unaufdringlich gaben da Fagott, Cello, Kontrabass und Orgelpositiv in wechselnder Kombination musikalischen Begleitschutz. Hatje wusste sich hier dirigentisch auch zurückzunehmen, was der kammermusikalischen Gestaltung der Arien enorm zugute kam. Die Bläsersolisten des Philharmonischen Collegiums Bielefeld setzten sich immer gekonnt und geschmackvoll in Szene.

Begeisterte Zuhörer, im zweiten Teil etwas dezimiert, genossen dennoch einen rundum gelungenen zweiten Advent in St. Katharinen.