„Colossal“ weist nach den Worten von Brigitte Franzen genügend künstlerische Qualität auf, um auch überregional wahrgenommen zu werden. Vor allem Arbeiten wie „The Enemies“, zwei Türme von Pedro Cabrita Reis in Kalkriese, Monica Bonvicinis „Bau auf“, eine in Belm aufgestellte Mauer, und die aus VW-Golf-Wagen gebildete Installation von Andreas Slominski in Bohmte hätten sie überzeugt, sagte die Kunstexpertin. „Es sind Arbeiten dabei, die es wert wären, sie dauerhaft zu haben“, plädierte Franzen dafür, einzelne Werke anzukaufen und dauerhaft in der Region zu belassen. Ein fortgeführtes „Colossal“-Projekt bietet nach ihrem Votum „Chancen für Vermarktung“ der Region. Dafür müssten in regelmäßigen Abständen weitere „Colossal“-Auflagen hinzukommen.