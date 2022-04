Am Anfang überwiegt die Skepsis bei den jungen Leuten: Oper sei doch eher was für Reichere und Ältere, meinen sie, „so eine Art Musical, nur ein bisschen erhobener“. Und überhaupt: Finden sich Hauptschüler und Gymnasiasten nicht sowieso gegenseitig doof? Doch schon nach den ersten Treffen spielt der Schultyp überhaupt keine Rolle mehr. Und die Jugendlichen begeistern sich immer mehr für die ihnen bislang fremde Welt des Musiktheaters. Dafür wird ihnen allerdings auch einiges geboten: Ihnen stehen sämtliche Türen am Theater offen. Sie besuchen die Schneiderei, die Masken- und Kostümbildnerei, Chor- und Orchesterproben und bekommen hautnah die Regiearbeit mit den Hauptdarstellern mit. Nur die Waldwanderung, um das Natursujet der Romantik zu erfahren, kommt nicht so gut an: „Gehen ist nicht so unser Hobby.“