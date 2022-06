Ein Glück, dass es ihm morgens noch nicht ganz so schlecht ging. Zwar war der Puls viel zu hoch, deshalb ging das Herz auch schneller, aber so richtig klinisch faktisch tot wie vor vier - oder waren es fünf? - Jahren fühlte sich Jupp dann doch nicht. Jedenfalls nicht so tot, dass die Inge ihn zu Hause behalten hätte, statt ihn seine Rede auf der Jahreshauptversammlung des Kleingartenvereins halten zu lassen.

Jupp und die Inge und Geschichten von Ärzten und Patienten, so flott und frisch aus dem Leben erzählt in einem Ruhrgebiets-Dialekt, der auf jede Bühne ein Stück Bottroper Lokalkolorit bringt: Daraus bastelt Horst Stratmann sein "heiteres medizinisches Kabarett". Nach zehn Jahren auf der Bühne, im Theater und Fernsehen hat der gelernte Allgemeinmediziner die Kunst perfektioniert, all die Wehwehchen und Zipperlein der in den Wartezimmern Sitzenden zu einem Kabarett-Programm zu verarbeiten, über das selbst die Betroffenen lachen müssen.

"Machensichmafrei, bitte" forderte er das Osnabrücker Publikum in der Stadthalle auf, und die Zuschauer taten gut daran, diesen Rat zumindest gedanklich zu befolgen. Frei von dem Vorurteil, die Diskussionen über Zahnersatz, Pflegestufen und Rentenversorgung könnten nicht anders enden als in Unzufriedenheit, ließen sich Jupps Überlegungen viel besser genießen. So real wirkten die Situationen, dass man sich selbst förmlich beim Arzt warten sah - mit Jupp als Gesprächspartner. Und der weiß, wie die Maxime "pragmatisch, praktisch, gut" umzusetzen ist: Wackelt und knackt bei unser Omma das Gebiss, ist das ein prima Weihnachtsgeschenk. Man geht nach de Knappschaft (die in Dr. Stratmanns Programmen eine so zentrale Rolle spielt, dass auch Nicht-Ruhrgebietler sie bald als den Helfer in allen medizinischen Notfällen kennen) und bittet um einen Geschenkgutschein mit schön aufgemaltem Gebiss. Alternativ gibt es noch dem Karl Koslowski seinen Bruder mit dem Zahngroßhandel in Tschechien, da findet unser Omma in jedem Fall was.

Solche Lebensweisheiten erfährt man natürlich im Wartezimmer. Denn da sitzt Jupp, trifft Gott und die Welt und lässt die Mitwartenden teilhaben an seinen Dönekes - bis er endlich zum Belastungs-EKG darf. Zeit für Doktor Stratmann, sich selbst zu Wort zu melden und über Themen jenseits von Atomic-Herzschrittmachern und "Titanic-Hüften" zu räsonieren: Über die Jugend (sucht das Land Taliban auf der Landkarte), den Schilderwald auf deutschen Autobahnen (fehlt der ausnahmsweise, können wir mit dieser Freiheit nicht umgehen) und über Methoden zur Arbeitsplatzbeschaffung - der Rasen auf Schalke wird mit der Nagelschere geschnitten, das schafft Arbeitsplätze, ist also vernünftig.

Dann das Fazit: Vielleicht ist alles doch nicht so schlimm. Und der nunmehr medizinisch und gesellschaftspolitisch bestens gebildete Zuschauer kann beruhigt sein. Mögen andere Ärzte auch streiken - die medizinische Grundversorgung bleibt gesichert, solange Doktor Stratmann, die Inge und Jupp noch auf der Bühne stehen. Denn Lachen... Sie wissen schon.