Im neuen Abenteuer von Pettersson und Findus dreht sich alles um das Fest der Liebe. Findus hat gehört, dass an dem Tag der Weihnachtsmann Geschenke bringt. Das ist ihm neu. Zwar haben er und Pettersson jedes Jahr Weihnachten gefeiert, Geschenke gab es bisher aber keine. Und so konstruiert der um das Glück seines Katers besorgte Erfinder eine Weihnachtsmannmaschine. Das muss natürlich geheim bleiben. Während Pettersson in der Werkstatt bastelt, trifft Findus im Wald einen sonderbaren Briefträger und wirbelt im Haus hinter den winzigen Mugglas her. Dann aber ist Weihnachten da, und geheimnisvolle Magie entfaltet ihren Zauber.