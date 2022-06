Die politischen Fakten spart der überaus prächtige Kostümfilm aus; Regisseur Jean-Marc Vallée erzählt vom Privaten. Er zeigt die Entwicklung der politisch naiven Königin zur Matriarchin, deren neun Kinder in alle europäischen Länder verheiratet wurden. „Young Victoria“ berichtet von den zwei einsam aufgewachsenen Königskindern Victoria und Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, ihrem späteren Gatten. Die erlesenen Bilder von hochherrschaftlichen Räumen versammeln die Creme der britischen Darstellerriege. Zu zeitgenössischer Musik von Purcell, Händel, Schubert und Donizetti entwickelt sich aus den verwandtschaftlich arrangierten Begegnungen eine unvermutete Romanze und tiefe Seelenverwandtschaft, die später zu erfüllter Liebe wurde. Erst nach Alberts frühem Tod verwandelte sich Victoria in die in Trauer verharrende Melancholikerin – so vermittelt es jedenfalls diese elegante und fesselnde Produktion von Sarah Ferguson, der Herzogin von York.