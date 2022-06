Das Hamburger Quartett "Die Fotos" ist als Vorband mit Paula unterwegs und versucht, mit deutschsprachiger Rockmusik Stimmung zu machen. Gegen neun Uhr taucht dann die Sängerin Elke Brauweiler mit ihrer vierköpfigen Band auf. Mit "Neues Album, neue Songs" verspricht sie ihrem Publikum einen tollen Abend und sieht in ihrem Jeanskleid und dem Lockenkopf genauso jung aus, wie sie klingt: wie ein kleines Mädchen. Nur das Glas Rotwein fügt sich nicht ganz so gut in dieses Bild. Aber genug Gründe zu trinken finden sie: "Ihr seid so viele! Darauf erstmal einen Schluck!" Dabei ist der Rosenhof mit knapp zweihundert Menschen nicht unbedingt voll. Elke scheint das egal zu sein, sie scheint auf der Bühne ganz in ihrem Element zu sein, lacht viel, schäkert mit ihrer Band, tanzt, trinkt dazwischen und vor allem: Sie singt.