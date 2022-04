Haben Sie deswegen auch die Lieder orchestral arrangiert?Scollo: Es war für mich eine Form, um sie neu zu interpretieren. Denn diese Lieder haben im Grunde sehr einfache Melodien. Rosa hat sie aber so intensiv und ausdrucksstark gesungen und wurde dabei oft nur von einer Maultrommel begleitet.

Was ist das Besondere an Rosa Balistreri?Scollo: Sie war die große Geschichtenerzählerin und Volkssängerin unserer modernen Zeit. Es gab viele, die solche Lieder von ihrer Großmutter oder Mutter übernommen und gesungen haben. Doch Rosa war die Einzige, die sich als Künstlerin durchgesetzt hat. Meine Hommage ist auch eine Verneigung vor ihrem Leben. Rosa Balistreri, die 1990 verstarb, entstammte einer sehr armen Familie, hat ihr erstes Paar Schuhe mit 15 Jahren bekommen. Und sie war Analphabetin. Allein durch ihren Willen, ihre Energie und ihre Visionen hat sie es geschafft, in Florenz Karriere zu machen und mit Dario Fo zu arbeiten und Theater zu spielen. Rosa hat in den 60er und 70er Jahren Sizilien repräsentiert und die traditionelle Volksmusik in ganz Italien populär gemacht. Sie wurde sogar zum San-Remo-Festival eingeladen.

Wovon handeln die Texte?Scollo: Von Liebe, Eifersucht, Verrat, Gefängnis und Armut. Daneben gibt es viele biografische Texte aus der Feder von Balistreri. Denn sie hat nicht nur altes Liedgut gesungen, sondern in diesem Stil auch neue Lieder hinzugefügt.

Gab es anfangs Skepsis in Sizilien, dieses Projekt zu realisieren?Scollo: Es war die Hölle. Jemand sagte sogar: Warum musste man für so ein tolles Projekt jemanden aus Deutschland kommen lassen? Die Leute kannten mich ja nicht. Ich musste alles rekonstruieren, habe ein seitenlanges Konzept geschrieben. Aber Ende konnten alle überzeugt werden. Bei der Präsentation der CD in Palermo war die Resonanz einfach unglaublich.

Aber mit dem Orchester kommen Sie nicht auf Tour, oder?Scollo: Nein, wir sind ein Trio. Zwei Multi-Instrumentalisten und ich. Die Instrumente wechseln in jedem Lied. Ziehharmonika, Maultrommel, Harfe, Fidel, Mandoline, Schalmei, Querflöte und Gitarre geben den Liedern jeweils eine andere Klangfarbe.