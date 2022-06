Zappelig und aufgedreht wie ein Straßenmusiker auf Speed wirbelt der Mann zwischen einem erklecklichen Instrumentenarsenal herum, bläst mal in eine Melodica, zupft ein Paar Takte auf dem E-Bass, fügt als Human Beatbox einen Rhythmus hinzu, addiert alles zu voluminösem Sound, um darüber zu singen oder ein Gitarrensolo hinzuzulegen. Auf witzige Art phänomenal, was der Musiker namens Rico da mit dem auf Extremecho-Basis arbeitenden Effektgerät generiert. Rico-Loop nennt er seine "One-Man-Jam" und sorgt für ausgelassene Stimmung im Club, bevor die Hauptattraktion loslegt.

Den Ohrbooten eilt der Ruf voraus, eine großartige Live-Band zu sein. Wenn sie in der Hauptstadt Clubs und Hallen bespielen, brennt in der Regel die Luft. Und so passiert es auch beim Konzert in Osnabrück.

Mit unvergleichlichem Sound fahren sie den Zuschauern gnadenlos in Hirn, Bauch und Beine. So gelingt es dem Quartett, vor der Bühne eine fröhlich tanzendes Menge zu versammeln, die es als Ohrbooten-Missionare in Zukunft bestimmt in die Welt hinausposaunen: Diese Band ist toll.

Vokalist Ben kredenzt mit breiter Berliner Schnodderschnauze Reime wie "Frauen kiek ick gerne an, mit ihnen reden, ey, dit könnt ick stundenlang". Das ist Liebeslyrik modern. Dazu kreieren Gitarrist Matze, Drummer Onkel M und Keyboader Noodt einen Sound, der viel Reggae intus hat, mal zum schnellen Bruder Ska mutiert, auch Salsa-, Gypsie-, Rock- und Funk-Stilistiken aufgreift, aber im Grunde nur ein Attribut verdient: typisch Ohrbooten.

Allein wie Onkel M vibrierende Beats erzeugt, hat man noch nicht gesehen: Er sitzt auf einer Cajon, der lateinamerikanischen Rhythmuskiste, trommelt darauf mit der linken Hand, während die rechte mit Drumstick HiHat, Toms und Becken bearbeitet. Noodt ruft auf seinem Keyboard derweil Orientalisches ab, um den Song von der Dschungelpartei einzuleiten. Und schon bald "tanzt der Zoo, in der U-Bahn und auf'm Ku'damm proben die Tiere die Meuterei" - eine herrliche Parabel.

Ein Freestyle-Rap auf Osnabrück zum Reggae-Beat, Live-Dub-Einschübe während einer Ohrbooten-Ballade, und schon interpretieren diese Hip-Hopper der besonderen Art ihre Aussteiger-Hymne "Und Tschüss!", die mit einem brisanten Mundharmonika-Solo von Rico angereichert wird. "Wat mach ick bloß in dieser Stadt, die mehr Winter als 'nen Sommer hat", reimt Ben, und man bekommt augenblicklich Lust, die Koffer zu packen und auszuwandern: "Dahin, wo dat Wetter besser ist". Keine Frage: Die Band hat eine große Zukunft vor sich.