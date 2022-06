Daher liegt der Fokus der Schau auf den Werken von sechs jungen Künstlern, die in Selb und Kütahya ausgebildet wurden: Wilma Greim, Dilber Beyza Küçukkavas, Hasan Sahbaz, Yvonne Georgi, Christin Winkler und Fatma Yurdugül stellen unter dem Titel „Nur was sich wandelt, bleibt bestehen“ aus.

Ihre Stücke sind so unterschiedlich wie der Einsatz des Werkstoffs selbst. Zum Beispiel werden die Designobjekte von Wilma Greim gezeigt, die sich als Gebäckschalen ebenso gut machen wie als Kleinskulptur auf einem Sockel oder an der Wand. Dass sich künstlerische Gestaltung in Gebrauchsgegenständen fruchtbar niederschlägt, zeigt das von ihr kreierte Schachspiel mit Figuren aus Porzellan.

Begrenzte Möglichkeiten der Designer demonstriert Yvonne Georgi, die sich bei den ausgestellten Werken auf den Entwurf und die Realisation gestalterisch durchdachter Dekors auf formal vorgegebenen Geschirrteilen beschränkte. In diesem Zusammenhang verweist die Ausstellung auch auf die Notwendigkeit industrieller Fertigung, die das Überleben der „Manufakturen“ heute sichert. Studenten, die in Selb ausgebildet werden, sind auch in der Gestaltung von Autoteilen und Karosserieentwürfen geschult.

Dagegen wird in Kütahya auf die Herstellung traditioneller Teller und Gefäße Wert gelegt. Mit ihren handgemalten Ornamenten, die das Universum symbolisieren, entwickeln die Schmuckobjekte sogar in den großen Räumen des Museums intensiven Reiz.

Dass es in der Türkei möglich ist, sich künstlerisch frei zu entfalten, beweisen die Arbeiten von Fatma Yurdugül und Hasan Sahbaz. Während Yurdugül sich mit dem weiblichen Körper befasst und sich nicht scheut, stilisierte Aktdarstellungen in die von ihr gestalteten Fliesenfriese zu integrieren, entwirft Sahbaz großartige nicht gegenständliche Formen, die den Geist des Jugendstils in die Zukunft katapultieren.