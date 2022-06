Theodor Fritz Koch war ein Mann mit lebhafter Biografie. Nachdem er am 24. Mai 1875 in Deutschland geboren wurde, wanderte seine Familie 1880 in die USA aus. Drei Jahre später kehrte sie nach Dielingen in der Nähe von Osnabrück zurück. In den folgenden Jahren pendelte sie quasi "zwischen den Welten". Als der junge Koch sein Interesse an Kunst und Pädagogik entdeckte, studierte er hier wie dort Kunst, um das Erlernte in den Dienst der Erziehung von Kindern zu stellen, die noch im Kindergartenalter waren.