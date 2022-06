Der Name ist Programm: Klazz steht für die Verschmelzung von Klassik und Jazz. Da verwandelt sich ein Präludium von Bach, der als Altmeister des Jazz vorgestellt wird, so raffiniert in swingenden Jazz, dass man den Übergang kaum merkt. Voller Hingabe zupft Kilian Forster "Freude schöner Götterfunken" in seinen Bass und stellt im Zusammenspiel mit seinem Bruder Tobias Forster am Flügel und Tim Hahn am Schlagzeug das jazzige Potenzial von Beethovens neunter Symphonie unter Beweis. Ebenso hinreißend verträumt wie mitreißend schwungvoll, kreativ und voller witziger Einfälle gelingt ihnen ihre Version der Kinderszenen von Robert Schumann. Wahrhaft faszinierend ist es, wie Schumann und Jazz unter den Fingern von Florian Forster eins werden.